Ashley Young torna in pole nel mercato nerazzurro

Sono giorni frenetici per il calciomercato dell’Inter. In attesa di risolvere il ‘giallo’ Politano-Spinazzola e sbloccare i colpi Giroud e Eriksen, la dirigenza nerazzurra non molla neanche la pista Ashley Young. Anzi: come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il laterale del Manchester United è tornato in pole per la fascia sinistra.

I contatti con l’entourage dell’inglese non si sono mai interrotti e Marotta e Ausilio puntano a chiudere l’operazione a prescindere dallo scambio con la Roma. L’Inter può contare sull’accordo totale con il giocatore, mentre manca ancora l’intesa con il Manchester United. Il capitano dei ‘Red Devils’ continua a forzare per l’addio anticipato a gennaio e in caso di apertura da parte del club inglese mancherà solo l’accordo sull’indennizzo per liberare subito il 33enne. Sono dunque giorni caldissimi anche sul fronte Young in casa Inter.