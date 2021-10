Basta una rete di Lautaro Martinez al 43’ per far sì che l’Argentina riesca a piegare in casa 1-0 il Perù e a ipotecare ormai l’approdo ai Mondiali di Qatar 2022. Poker per il Brasile, che stende il Venezuela 4-1 con una doppietta di Raphinha e le reti di Neymar e Gabriel Barbosa ed è di fatto vicinissimo a staccare il biglietto per la competizione.

Torna sempre di più a sperare il Cile: 3-0 al Venezuela e zona qualificazione distante solo 3 punti.