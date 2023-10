Inter dipendente da Lautaro Martinez? Sì, ma è un vantaggio!

L’Inter è attesa dalla seconda partita di Champions League contro il Benfica martedì sera. Intanto si gode l’inizio di stagione da top di Lautaro Martinez. La squadra gira attorno all’argentino e i suoi gol.

NUMERI – Tantissime tra le grandi squadre sono ‘dipendenti‘, se così si può dire, da grandi calciatori. Gli esempi sono innumerevoli, uno di questi è l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha segnato 20 gol in stagione tra campionato e Champions League, ben 10 sono arrivati da Lautaro Martinez. L’argentino ha raggiunto il suo livello forse definitivo, quello che lo consacra tra i migliori attaccanti d’Europa.

DIPENDENZA – I numeri appena elencati portano a pensare che l’Inter sia esclusivamente dipendente dal suo attaccante, ma questo è un vantaggio. Avere chi concretizza così tanto e in maniera impeccabile è un fattore fondamentale per ogni squadra che crea e produce come quella di Inzaghi. Il quarto gol segnato alla Salernitana è eloquente: 2 minuti e 18 secondi di possesso palla ininterrotto concluso con il cross di Carlos Augusto per Lautaro Martinez. Il numero 10 è il terminale di una compagine che fa della velocità e della verticalità le sue caratteristiche principali.

Inter, un’altra punta?

MERCATO – Parlare solo di aspetti positivi in questo però sarebbe eccessivo. La dipendenza da Lautaro Martinez nasce principalmente per l’assenza di un suo sostituto. La dirigenza si è affidata a Marko Arnautovic, ma l’infortunio dell’austriaco ha rovinato tutti i piani per le rotazioni ad Inzaghi. Di bomber non ce ne sono due o tre come lo scorso anno, mancano Edin Dzeko o Romelu Lukaku, ma Marcus Thuram è un degno erede. Il francese può essere considerato addirittura più forte, ma alla Thu-La sarà richiesto un tour de force fino a fine novembre. Non è stata presa un’altra punta, ma finché Lautaro Martinez è questo non c’è alcuna paura.

