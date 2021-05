In occasione della partita di sabato 8 maggio tra Inter e Sampdoria, la prima dopo la certezza aritmetica della conquista dello Scudetto da parte dei nerazzurri, la Curva Nord spiega quello che sarà il programma della giornata, con appello ai tifosi: “Nella giornata dell’8 maggio 2021, chiediamo a tutto il popolo interista di evitare manifestazioni presso i punti simbolo della città, in modo tale da non incorrere in sanzioni.

La Curva Nord Milano, nel rispetto delle normative in vigore legate all’emergenza Covid 19, si organizzerà per salutare la squadra all’esterno dello stadio Giuseppe Meazza. Si raccomanda l’utilizzo di mascherina e l’adeguato distanziamento durante tutto il periodo di permanenza”, si legge sulla pagina Facebook de ‘L’Urlo della Nord’.