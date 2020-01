Ansia per Brozovic: il croato lascia Lecce in stampelle, oggi gli esami

Oltre al danno, arriva anche la beffa. Il pareggio del Via del Mare contro il Lecce, oltre che allontanare ancora di più l’Inter dalla capolista Juventus e dalla vetta della classifica, lascia in eredità molto preoccupazione sul fronte Marcelo Brozovic: durante un’azione da gioco nel secondo tempo, il croato è stato costretto a lasciare il campo in anticipo dopo un brutto colpo in un contrasto con Deiola ed è stato sostituito dal tecnico nerazzurro Antonio Conte: problema alla caviglia per il croato, che ha lasciato il Via del Mare in stampelle.

Nella giornata di oggi Brozovic sarà sottoposto a esami specifici per valutare l’entità della suo infortunio. Stando a quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, si tratta di una distorsione che ha costretto il croato a lasciare lo stadio Via del Mare con l’aiuto delle stampelle.

Lo staff medico spera di escludere del tutto lesioni o addirittura fratture, cercando di capire le tempistiche per il recupero che diventano fondamentali nel periodo in cui Roberto Gagliardini è ancora fermo ai box e Vecino ormai è in uscita. Tutto al netto dei possibile arrivi dal mercato.