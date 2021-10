Dopo la rissa contro la Lazio, ora l’Inter rischia la stangata dal Giudice Sportivo. Le riprese televisive diranno la verità su quanto successo in campo, ma non finisce qui.

Gli animi sarebbero rimasti caldi anche negli spogliatoi dove sarebbero volati ancora insulti nel post partita e quindi ora è attesa per sapere cosa avrà scritto nel referto l’arbitro.

I nerazzurri la prossima partita giocheranno contro la Juventus.