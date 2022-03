In casa Inter non sono ancora sciolti i dubbi sulla presenza di Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij per il big match contro la Juventus, in programma domenica sera allo Stadium. Gli infortuni al polpaccio, rispettivamente destro e sinistro, rimediati l’8 marzo nella sfida di Champions ad Anfield contro il Liverpool, predicano cautela e dunque per il centrocampista croato e il difensore olandese è stata un’altra giornata di lavoro personalizzato.

Per Brozovic, che non ha riportato nessuna lesione, c’è maggior ottimismo sulla sua presenza in campo nel tanto atteso derby d’Italia. Più complicata la situazione di De Vrij, che ha rimediato una distrazione muscolare. Contro i bianconeri di Allegri si profila dunque il ritorno al suo posto a centrocampo del croato, che ha fatto tanto sentire la sua assenza nel gioco nerazzurro – con Inzaghi che nel suo ruolo ha provato con scarsi risultati Barella, Vidal e Calhanoglu – e in difesa D’Ambrosio a completare il reparto a tre con Skriniar e Bastoni. Già giovedì Brozovic potrebbe tornare parzialmente in gruppo.