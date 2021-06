Le strade dell’Inter e di Gabriele Oriali si separano nuovamente: l’ex centrocampista nerazzurro, tornato ad Appiano Gentile due estati fa nelle vesti di team manager su richiesta di Antonio Conte, non verrà riconfermato. Al suo posto, con ogni probabilità, arriverà un altro volto noto del passato interista: Riccardo Ferri.

Così scrive il giornalista Alfio Musmarra: “L’Inter ha deciso: Gabriele Oriali non sarà più “first team technical manager”. La decisione è tutta del club che in queste settimane ha scelto di voltare pagina dopo l’addio di Conte. La dirigenza evidentemente non ha gradito le parole usate dallo storico dirigente interista alla Gazzetta in cui si diceva “molto preoccupato per il futuro del club”. È chiaro che l’esperienza ed il legame con i colori e la storia dell’Inter possa essere risultata “scomoda” per qualcuno, perché Oriali non si è mai piegato ad un certo tipo di logiche ed anche in questo caso ha preferito restare incline al suo modo di essere mettendo l’Inter sempre davanti a tutto. Curioso che qualcuno abbia fatto uscire visioni a dir poco distorte sull’operato del “Lele” quasi a voler intendere che Conte e Oriali lavorassero per loro e non per l’Inter. Come se alla fine lo scudetto non l’abbia vinto il club… misteri della comunicazione da regime, dalla quale francamente non voglio far parte. Per Oriali l’Inter è sempre stata la sua casa, il suo chiodo fisso. Quando i discorsi per un suo ritorno in nerazzurro diventarono concreti fece un passo indietro con la Nazionale per evitare situazioni scomode ma il ct e la Federazione lo vollero fortemente confermare riconoscendogli un ruolo ritenuto di vitale importanza che evidentemente all’Inter non ha più. Al suo posto con ogni probabilità arriverà Riccardo Ferri, al quale non possiamo che augurargli un grosso in bocca al lupo!”.

Un ulteriore indizio, a tal proposito, arriva da Roberto Mancini: tra i vari like presenti sotto al post Instagram di Alfio Musmarra spunta anche quello dell’attuale ct della Nazionale.