“Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è un atto d’amore. È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le parole pronunciate ieri da Hakimi: è stato con noi solo un anno e ci ha lasciato il cuore”. Così Marco Materazzi su Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli, che lo annuncia oggi tra le nuove adesioni insieme ad Amadeus e Francesco Facchinetti. L’invito è a compilare il questionario on line per manifestare – in via informale – il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato popolare per l’Inter. Il sondaggio è attivo fino a metà luglio a questo link: https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1.

Amadeus, Francesco Facchinetti e Marco Materazzi sono quindi le tre personalità che vanno ad aggiungersi oggi ai 49 interisti noti che hanno deciso di promuovere il progetto, tra sportivi, musicisti, scrittori, giornalisti, conduttori televisivi.

nuovi soci si vanno così ad aggiungere ai nomi già annunciati. L’elenco completo dei soci di Interspac: