Cinque derby giocati e cinque gol. Big Rom non perdona: il centravanti belga è andato a segno in tutte le partite contro i rossoneri. L’ex attaccante del Manchester United riscrive la storia del derby di Milano diventando il primo calciatore in assoluto a timbrare il cartellino in cinque derby consecutivi.

Romelu ha messo la firma sullo 0-2 e nel 4-2 dell’anno scorso, poi in questa stagione nella sconfitta per 1-2 nel derby d’andata, nella vittoria in Coppa Italia per 2-1 e infine in questo bellissimo 3-0.

Se facciamo un salto indietro nel tempo, considerando soltanto la Serie A, prima di lui l’ultimo giocatore dell’Inter a segno in quattro derby di Milano di fila in Serie A era stato Benito ‘Veleno’ Lorenzi, nel 1950.