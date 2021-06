La dirigenza dell’Inter, per ora, non ha intenzione di reinvestire i soldi che incasserà dalla cessione di Achraf Hakimi al Psg. L’obiettivo immediato di Beppe Marotta e Piero Ausilio è quello di completare altre tre uscite: Radja Nainggolan, Joao Mario più Valentino Lazaro (tornerà al Newcastle?). Poi partirà la caccia a due esterni: a destra salgono le quotazioni di Bellerin (in prestito), Dumfries impressiona ma costa 20-25 milioni.

In prestito occhio pure a Zappacosta, mentre non è percorribile la pista che porta al laziale Lazzari. A sinistra, dove il preferito rimane Marcos Alonso (costo del cartellino sui 18-20 milioni di euro), è stato proposto lo svincolato olandese Patrick van Aanholt, ex Crystal Palace.