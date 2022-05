Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Dybala potrebbe essere giallorosso. La Roma, attesa dalla finale di Conference League, starebbe pensando a come migliorare la rosa della prossima stagione e, tra i nomi in agenda, ci sarebbe quello della Joya.

Il fascino della capitale, unito al calore dei tifosi e alla personalità vincente di Mourinho potrebbe anche convincere Dybala a decidere di trasferirsi a Roma, sponda giallorossa. Da ricordare che Dybala è stato accostato, più volte, anche all’Inter con Marotta che è tra i suoi più grandi estimatori.

In scadenza di contratto con la Juventus, Dybala pare quindi destinato a continuare a giocare in Italia. Inter e Roma sarebbero sulle sue tracce. Non il massimo per la Vecchia Signora che preferirebbe non averlo come avversario diretto in campionato.