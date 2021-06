Novità in arrivo per il gruppo Suning, in gravi difficoltà economiche in Cina. Come riporta Bloomberg, un consorzio guidato da Alibaba Group e dal governo della provincia dello Jiangsu sarebbe vicino a un accordo per l’acquisto di una partecipazione nel ramo di vendita al dettaglio dell’impero di Zhang Jindong. Le conseguenze sull’Inter sono tutte da decifrare e non si può escludere la cessione del club.

Che conseguenze avrà sull’Inter il riassetto azionario a cui sta andando incontro Suning? Impossibile dirlo ora per Carlo Festa, collega de ‘Il Sole 24 Ore’. Negli ultimi giorni è cominciata a circolare l’indiscrezione di una possibile vendita del club nerazzurro, malgrado la famiglia Zhang abbia smentito un disimpegno. A maggior ragione dopo aver ottenuto un prestito dal fondo Usa Oaktree per sistemare i problemi di cassa.

Quel che è certo è che, in seguito all’accordo, probabilmente annunciato già questa settimana, Zhang non avrà più il controllo sulla società, le cui azioni sulla Borsa di Shenzen sono sospese dal 16 giugno.