Sarà un mercato importante, quello che verrà, per l’Inter: sono infatti diversi i calciatori in scadenza e con le valigie in mano. E la dirigenza nerazzurra sta già pianificando i colpi da regalare a Simone Inzaghi, con un occhio di riguardo soprattutto al reparto offensivo: “L’uomo che può dare ciò che manca è Marcus Thuram – scrive Tuttosport -, pallino di Ausilio e vicinissimo all’Inter già un’estate fa prima che il club virasse su Correa.

In linea teorica, uno slot per il francese ci sarebbe nel caso in cui l’Inter decidesse di far valere la clausola da 4 milioni per liberarsi di Sanchez già in questa stagione (sempre che le parti non trovino un accordo amichevole), mentre “l’upgrade” nel ruolo di vice Dzeko verrà fatta con l’acquisto di Gianluca Scamacca che, da tempo, si è promesso all’Inter e che, dopo una stagione di coesistenza con il totem di Sarajevo, ne raccoglierà l’eredità”.