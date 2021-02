La rabbia monta in casa Inter, il giorno dopo la sconfitta contro la Juventus. Non solo per la mancata qualificazione alla finale di Coppa Italia, ma per quanto accaduto nel corso della partita. “L’Inter è furibonda per quanto successo fuori dal campo ieri sera all’Allianz Stadium. – scrive nella versione online La Gazzetta dello Sport – Antonio Conte avrà anche commesso l’errore di rispondere con quel dito medio a fine primo tempo, ma è stata la reazione – comunque sbagliata – ai pesanti insulti e alle provocazioni di dirigenza e panchina bianconere. E questo sarebbe il sequel di atteggiamenti arroganti tenuti già negli incroci della scorsa stagione e che tradiscono un odio che va oltre gli aspetti sportivi”. Nonostante ciò, “in casa Inter infine hanno ben poche speranze che il quarto uomo Chiffi abbia segnalato qualcosa all’arbitro Mariani. Nel referto di solito vengono riportati atteggiamenti scorretti o insulti rivolti allo stesso direttore di gara o che coinvolgono i giocatori”.

La rosea informa che questa mattina è previsto il giro di tamponi ad Appiano, dove la dirigenza nerazzurra è riunita “per compattarsi attorno all’allenatore, che già dopo il match aveva spiegato di essere stato insultato continuamente”. Insulti che, “assicura l’Inter, erano iniziati prima e sono proseguiti nell’intervallo con altre parole grosse. Fino al triste epilogo, con il presidente bianconero Andrea Agnelli che mentre raggiunge il campo da del “cogl…” a Conte”.