Il presente e il futuro di Achraf Hakimi sono all’Inter. Parole e musica di Alejandro Camano, agente dell’esterno marocchino interpellatoin diretta su Facebook daCalciomercato.it: “La decisione di andare all’Inter è stata del giocatore in prima persona – ammette il procuratore -. Già due o tre anni fa Ausilio ci parlò dell’opportunità di portarlo a Milano. Dopo il Borussia Dortmund l’interesse si è rinnovato e Hakimi ha deciso di venire all’Inter. A oggi, il nostro impegno con il tifoso interista è totale. Lui è molto felice di giocare in una squadra molto importante; io sono anche il procuratore di Cuper, la mia storia con l’Inter è buona. Il futuro non so quale sarà, ma io oggi dico che Hakimi è felice e la sua squadra è l’Inter. L’obiettivo è quello di vincere lo scudetto. L’Inter è in una situazione societaria complicata, ma ripeto: siamo molto felici calcisticamente”.



Da italiani ci auguriamo rimanga.

“Dopo l’arrivo di Ronaldo alla Juve, tanti giocatori hanno scelto di venire in Serie A. Da tifoso del calcio, mi piace vedere giocare Hakimi, quando lui ha la palla succede sempre qualcosa. Ha la testa da crac. Ha 5 anni di contratto, abbiamo firmato perché siamo molto sicuri del progetto dell’Inter. In futuro vedremo, ma questa è una tappa importantissima della sua carriera”.