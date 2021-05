Antonio Conte rappresenta un cardine dell’Inter attuale. Il tecnico ha raccolto grandi risultati negli ultimi due anni, trascinando i nerazzurri prima in finale di Europa League e l’anno successivo alla conquista dello scudetto. Un percorso di crescita netto per i nerazzurri, sotto il profilo tecnico-tattico, della consapevolezza, della gestione dei momenti della partita. Un lavoro capillare, dunque, sul gruppo che con la sua opera ossessiva e quotidiana ha visto innalzarsi a dismisura il livello delle sue prestazioni.

Ora, però, il tecnico sembra arrivato a una nuova svolta per il suo futuro. Come vi stiamo riportando nelle ultime ore, infatti, l’allenatore è ormai a un passo dall’addio ai nerazzurri. Le divergenze sul progetto, legate soprattutto alle ristrettezze economiche in casa Inter, sono decisive per il futuro del tecnico, che ora pare pronto alla separazione, dopo lo scudetto conquistato quest’anno. E il futuro è tutto da decidere per Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra che dovranno andare alla ricerca di un nuovo allenatore per proseguire il progetto. La rosa di nomi è ampia per la Beneamata, ma attenzione anche alle ricadute possibili per i big in rosa: ecco tutte le ultime novità.

L’addio di Antonio Conte potrebbe avere conseguenze anche sul futuro della rosa. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, in molti potrebbero essere invogliati dalle sirene delle big internazionali. Dopo una stagione convincente, infatti, gli assalti dalle maggiori squadre in giro per l’Europa non possono mancare.

A partire da Achraf Hakimi: sulle tracce del marocchino c’è il PSG, dopo l’annata devastante sulla fascia destra. Occhio anche a Romelu Lukaku, su cui sono presenti i maggiori club di Premier League, tra cui anche il Tottenham. Da valutare il futuro di Lautaro Martinez, su cui invece sono forti i club della Liga. L’Inter ha necessità di cedere un big e effettuare un calciomercato in attivo e con forti plusvalenze. La rosa sarà poi completata dall’ingresso di alcuni giovani, per abbassare anche il monte ingaggi. Intanto, Conte si avvicina all’addio e anche la posizione dei big in rosa traballa.