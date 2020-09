Accordo raggiunto con Vidal! I dettagli

Arturo Vidal e l’Inter, questa volta si può. Il calciatore cileno è fuori dal progetto di Koeman e da ieri ha iniziato a trattare l’addio con il Barcellona. La strada è tracciata, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ma il problema resta ottenere il sì della dirigenza blaugrana. Con il caos Messi, Vidal non è certamente il primo pensiero: per la Rosea solamente dopo aver sistemato la situazione del fuoriclasse argentino, Bartomeu ascolterà le richieste degli esuberi in tema di risoluzione di contratto e buonuscita.

L’Inter aspetta che gli agenti di Vidal trattino la risoluzione del contratto con il Barcellona, proprio come fatto poche settimane dallo stesso entourage con il Manchester United per Alexis Sanchez. Tra il club nerazzurro e Vidal c’è già l’intesa per un contratto di due anni con opzione per il terzo a 6 milioni di euro netti a stagione, più il bonus alla firma.

Conte spera di avere Vidal già il 7 settembre, quando inizierà la preparazione. Per questo Felicevich ha aumentato la pressione con i dirigenti catalani per ottenere un incontro immediato con Bartomeu e soci e l’ok per la rescissione. Vidal sa che Conte farà di lui una delle colonne dell’Inter che avrà come obiettivo lo scudetto e non vede l’ora di riabbracciare il suo ex allenatore per fermare la Juventus di tanti ex amici e compagni con in panchina Andrea Pirlo.