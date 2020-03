A rischio altre 4 partite per la prossima giornata di Serie A!

La Lega Serie A ha creato un precedente, scegliendo di rinviare cinque match e non farli giocare a porte chiuse. Ora infatti preoccupano anche alcune partite della prossima giornata, quando si ripresenterà lo stesso problema. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sabato 7 e domenica 8 marzo il divieto di manifestazioni aperte al pubblico sarà ancora in vigore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Ci sono quindi quattro partite a rischio rinvio: Atalanta-Lazio, Verona-Napoli, Bologna-Juventus e Inter-Sassuolo. La linea sarà ancora quella di non giocare a porte chiuse. Ci potrebbe essere il rinvio a lunedì (quando dovrebbe cessare il divieto in queste regioni) ma non tutte le squadre possono accettare questa soluzione. Soprattutto l’Atalanta, che il martedì seguente giocherà in Champions League contro il Valencia.