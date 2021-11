Dopo lo spavento a Euro 2020, Christian Eriksen è tornato a pensare al calcio e al suo futuro. Un futuro che sembra sempre più lontano dall’Inter.

Difficilmente il danese toglierà il defibrillatore sottocutaneo rendendo così impossibile la sua permanenza in Serie A. Il centrocampista andrà così via, magari con una risoluzione contrattuale che porterebbe una minusvalenza a bilancio ma permetterebbe al club nerazzurro di risparmiare i 7,5 milioni netti di stipendio fino al 2024.

E l’ipotesi più probabile per il futuro di Eriksen pare essere il ritorno all’Ajax, la squadra dove è esploso e si è fatto conoscere al grande calcio. In casa Inter, comunque, non c’è fretta di risolvere la situazione considerando anche gli ottimi rapporti con il danese.