150 milioni per il dopo Lautaro: tre nomi sulla lista di Marotta

I radar dell’Inter sono attivi in vista del mercato estivo. Beppe Marotta e Piero Ausilio continuano la ricerca del sostituto di Lautaro Martinez, sempre più destinato a lasciare il club nerazzurro e vestire la maglia del Barcellona. Salvo colpi di scena, il ‘Toro’ si trasferirà al Camp Nou per 150 milioni di euro, secondo quanto scrive Tuttosport. La trattativa, che per ora è in stand-by per non creare distrazioni al giocatore, andrà oltre i 111 milioni della clausola e permetterà al club nerazzurro di mettere a segno una super plusvalenza con Lautaro che il 30 giugno sarà a bilancio per 15 milioni. Nella trattativa potrebbero rientrare Todibo, Arthur e Alena, con i catalani pronti a sistemare a loro volta il bilancio.

L’Inter vorrebbe inserire nella trattativa anche Antoine Griezmann. Il francese, arrivato la scorsa estate per 120 milioni e che però non si è mai integrato con la squadra, resta il sogno dei nerazzurri e un possibile scambio alla pari con Lautaro permetterebbe al Barcellona di mettere a segno una plusvalenza. I costi dell’ex Atletico Madrid restano troppo alti per l’Inter fra ammortamento e uno stipendio netto superiore ai 10 milioni netti a stagione.

I nomi sulla lista di Marotta e Ausilio restano quello di Aubameyang, che in estate avrà un solo anno di contratto con l’Arsenal, il vecchio pallino Martial (serviranno circa 60-70 milioni per strapparlo al Manchester United) e Timo Werner, attaccante classe 1996, autore di 27 gol in 33 gare con il RB Lipsia. Quest’ultimo ha una valutazione di 100 milioni di euro e piace anche a Bayern Monaco e Liverpool.