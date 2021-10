Una corsa contro il tempo per avere i sudamericani a disposizione in tempo per la gara contro la Lazio di sabato. L’Inter si sta adoperando infatti per mettere a disposizione di Simone Inzaghi i giocatori di ritorno dal Sudamerica dopo le sfide delle rispettive nazionali.

Un discorso anche economico, visto che, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter spenderà 100 mila euro per far tornare il prima possibile i calciatori in tempo per la partita di sabato contro la Lazio. Questo è infatti il costo dei charter che, dopo uno scalo a Madrid, riporteranno i giocatori direttamente a Roma.

Lautaro, Correa e Vecino rientreranno nella notte tra venerdì e sabato e raggiungeranno l asquadra direttamente in ritiro a Roma. Sanchez e Vidal, invece, arriveranno a Roma solo nella mattinata di sabato. Il tutto salvo contrattempi, a partire dalle condizioni di Lautaro Martinez dopo l’affaticamento muscolare dei giorni scorsi. «Non posso dire al 100% se sarà in campo», ha spiegato il ct argentino Scaloni verso la sfida di stanotte contro l’Uruguay a Buenos Aires all’1.30 ora italiana.